Malezya'da corona virüs etkisini kaybediyor

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörlüğü, Kovid-19 vaka sayısının 6 artışla 8 bin 606'ya, iyileşen hasta sayısının ise 23 artarak 8 bin 294'e yükseldiğini açıkladı.
Virüs nedeniyle toplam 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 13 gündür virüs kaynaklı ölüm yaşanmadığı bildirildi.
Son iyileşen vakalarla birlikte toplam aktif vakaların 191'e düştüğü kaydedildi.
Malezya'da vaka artışı son 4 gündür tek haneli rakamlarla kaydedilirken hükümet, temmuz ayının ortasında salgının yayılımını durdurmayı hedefliyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede 10 Haziran'da normalleşme sürecine girildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.