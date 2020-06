Meksika’da ağır bilanço

Çin’in Vuhan kentinden önce bölgeye sonra dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınından etkilenen 200’ü aşkın ülkede can kaybı 485 bini geçti. 9.5 milyon kişiye bulaşan virüs ABD’de 125 bine yakın kişiyi yaşamdan kopardı. Yaklaşık 2.5 milyon vakayla salgının en yaygın görüldüğü ve can kaybının en yüksek olduğu ülke olan ABD dışında salgın Orta ve Güney Amerika’da da tehlikeli boyuta ulaştı. Meksika’da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 947 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 24 bin 324’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 197 bine yaklaştı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1185 kişinin yaşamını yitirdiği Brezilya’da ise toplam can kaybı 54 bine dayandı. Vaka sayısının 42 bin 725 artarak 1.1 milyonu aştığı ülkede, morglarda yer kalmadı, cansız bedenler çöp torbalarına kondu. Latin Amerika’da ekim ayına kadar koronavirüsten ölenlerin sayısının 400 bini bulacağı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan, Latin Amerika’da salgının yoğun olduğunu belirterek, “Özellikle Orta ve Güney Amerika’daki ülkelerde salgın etkili. Sabit ve korkutucu bir artışla karşılaşıyoruz. Birçok ükede vaka sayısı haftalık yüzde 25-50 artış gösteriyor” dedi. Ryan, Latin Amerika’da salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığını belirtti.

Dünyada oksijen sıkıntısı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının ilk ayında DSÖ’ye 10 binden az vaka bildirildiğini, geçen ay ise bildirilen vaka sayısı neredeyse 4 milyona ulaştığını söyledi. Gelecek hafta dünyada vaka sayısının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini belirten Ghebreyesus, küresel olarak oksijen sıkıntısı yaşandığını duyurdu. Koronavirüsü vaka sayısının her hafta yaklaşık 1 milyon arttığına işaret eden Ghebreyesus, “Birçok ülke oksijen temini konusunda sorunlar yaşıyor. Arz talep dengesi değişti. Talep arzı geçti” ifadesini kullandı. Günde ortalama 88 bin olan büyük tüpte oksijen talebine erişilemediğini dile getiren Ghebreyesus, “Oksijen tüpleri Kovid-19 hastalarının solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Biz 14 bin oksijen tüpü satın aldık ve gelecek hafta bunları 120 ülkeye göndereceğiz. Maddi değeri 100 milyon dolar olan yaklaşık 170 bin oksijen tüpünü de gelecek 6 ay içerisinde gönderebileceğiz” dedi.

Pekin’in bağışıklık haritası çıkarıldı

Tüm dünyayı saran Kovid-19’un ilk çıkış noktası olan Çin, yapılan testler sayesinde Kovid-19 salgınının yeni dalgasını kontrol etmeyi başardığını duyurdu. Başkent Pekin’de yetkililer, 11 gün içinde 2.5 milyon kişiye koronavirüs testi yaptıklarını belirterek, kentin bağışıklık haritasını çıkardıklarını söyledi. Bu rakam 20 milyonluk kent nüfusunun yüzde 10’una denk geliyor. Antikor testi sayesinde, test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu hakkında bilgi elde ediliyor. Çin, test yapmak için pazarlara yakın olan insanları bulmak adına “büyük veriler” kullandığını açıkladı. 25 Haziran itibariyle Çin’de 19 yeni vaka tespit edildi.

ABD’de 1.1 milyon ölüye çek gönderildi!

ABD’de Kovid-19 nedeniyle ekonomik zorluk yaşamamaları için vergi mükelleflerine gönderilen destek paketi kapsamında 1.1 milyon ölüye de çek gittiği ortaya çıktı. Kongre’ye raporlama yapan Hesap Verebilirlik Ofisi’nin yayımladığı raporda, söz konusu yardım paketinin Kongre’den geçmesinin ardından Hazine Bakanlığı’nın, yetkililere bir an önce çeklerin dağıtılması talimatı verdiği belirtildi. Vergi ödeyen kişilere ailedeki kişi başı 1200, çocuk başı 500 dolar gönderilmesini ön gören paket kapsamında, 2018 ve 2019 yıllarında vergi iadesi yapan kişilere çekler otomatik olarak banka hesapları üzerinden yatırıldı ya da adreslerine gönderildi. Raporda ise martta başlayan çek ödemelerinde mayısa kadar ölü kişilerin durumunun hesaba katılmadığı bu nedenle de hayatta olmayan 1.1 milyon kişiye çek gittiği belirtildi. Söz konusu kişilere giden çeklerin toplam değerinin 1.4 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, “ABD Vergi Dairesi, ölü kişilere yatırılan bu paraların geri nasıl ödeneceğine dair henüz bir açıklama yapmadı” bilgisine yer verildi.

Göçmen merkezinde 80 yeni vaka

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentindeki bir göçmen merkezinde 80’den fazla kişide, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Endülüs Özerk Hükümeti Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Malaga’daki Kızıl Haç Göçmen Barındırma, Acil Durum ve Sevk Merkezi’nde Kovid-19 vakalarında ikinci dalganın görüldüğü ve 23 Haziran’da 9 olan pozitif vaka sayısının dün itibarıyla 80’i aştığını duyurdu. Endülüs Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Patricia Navarro, sadece göçmenlerde değil, burada çalışan personelde de Kovid-19’a rastlandığını belirterek, mevcut durumda hastanede tedavi gerektiren hiçbir vakanın olmadığını duyurdu. İspanya sağlık Bakanı Salvador İlla, “Virüs devam ediyor ve ikinci dalgalara neden oluyor. Yeni normallik aşı bulununcaya kadar devam edecek" dedi.

Gözyaşı dindi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo’da iki yıldan fazla süren ve 2000’i aşkın kişinin yaşamına mal olan ebola salgınının sona erdiğini duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eteni Longondo, salgının Kongo’nun 60 yıllık tarihindeki “en karmaşık, en ölümcül ve en uzun salgın olduğunu vurguladı. Longondo, iki yıllık süre boyunca 3463 kişinin enfekte olduğunu ancak vaka sayılarının muhtemelen daha yüksek olduğunu ve 2277 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti. Ancak bu güzel haber, ülkenin batısında yeniden artışa geçen ebola vakaları, kızamık salgını ve koronavirüs tehdidi gibi ülkenin hâlâ yüzleşmek zorunda olduğu sağlık sorunlarıyla gölgelendi. Mbandaka kentinde 1 Haziran’da ikinci ebola salgını patlak verdi ancak yapılan genetik testler ilk salgınla bunun bir bağlantısı olmadığını ortaya koydu. En ölümcül ebola salgını 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika’da Gine, Sierra Leone ve Liberya’da etkili olmuş ve 11 bin 300’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Mesafe yok sıcak var

Koronavirüs tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı İngiltere yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Londra’nın batısındaki Heathrow’da çarşamba günü sıcaklık 32.6 dereceyi gördü. Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşmasının beklendiği ülkede binlerce kişi sosyal mesafe, maske kurallarını hiçe sayarak sahillere akın etti. Öte yandan, bir fabrikada 407 çalışandan 14’ünde virüs tespit edildi.

Aşı karşıtlarından komplo taarruzu

Kovid-19’a karşı henüz aşı bulunamadı ancak aşı karşıtları, potansiyel bir aşıya yönelik komplo teorilerini yaymaya başladı. Nisanda komplo teorilerini içeren 26 dakikalık film “Plandemic” sosyal medyada milyonlarca izlendi. Platformlar bu videoyu kaldırmak için birbiriyle yarışırken uzmanlar, videonun içeriğinin bilimsellikten uzak olduğunu belirtti.

Asker kapı kapı test yapacak

Yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesinin yaşandığı Avustralya’da ordu sahaya iniyor. Test kampanyasının başlatıldığı ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne’e gönderilen 1000 asker özellikle iki mahallede kapı kapı dolaşarak halka test yapacak. Başbakan Daniel Andrews, Victoria Eyaleti’nde son bir günde 33 yeni vaka tespit edilmesinin ardından böyle bir karar aldıklarını açıkladı.