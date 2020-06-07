Meksika'da yeni katliam

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde zirvede yer alan Meksika, yine kan gölüne döndü.

Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato kentindeki bir rehabilitasyon merkezine ateş açıldı.

Resmi açıklamaya göre, uyuşturucu tedavisi görenlerin kaldığı merkeze giren üç silahlı saldırgan katliam yaptı ve 10 kişi yaşamını yitirdi.

Her gün onlarca insanın saldırılarda yaşamını yitirdiği Meksika'da, benzer bir olay Eylül 2017'de gerçekleşmişti. Chihuahua kentindeki saldırıda en az 14 kişi ölmüş, çok sayıda insan yaşamını yitirmişti.