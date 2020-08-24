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24.08.2020 - 18:33 | | DHA

Mike Pence yeniden başkan yardımcısı adayı oldu

ABD’de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti, halihazırdaki ABD Başkanı Yardımcısı olan Mike Pence’i yeniden başkan yardımcılığı için aday gösterdiğini duyurdu.

Mike Pence yeniden başkan yardımcısı adayı oldu

 

ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti Mike Pence’i yeniden aday gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Mike Pence için Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in karşısında durabilecek kabiliyete sahip olduğunu söylemişti.

Denizde kaybolan gencin cesedini balıkçılar bulduOrdu’nun Fatsa ilçesinde 3 gün önce serinlemek için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan fındık işçisi Haydar Karataş’ın (17), balıkçılar tarafından ölü olarak bulundu.
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