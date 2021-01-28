Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

Haberde, Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğinin, iki ülkenin ortak menfaatlerini gerçekleştirme ve bölgede deniz güvenliği ile istikrarını sağlama kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.

Akdeniz’de Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katıldığı son ortak tatbikat 30 Kasım 2020'de yapılmıştı.