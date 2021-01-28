MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat
ABONE OL
28.01.2021 - 21:57 | | AA

Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

Mısır ve Yunanistan deniz kuvvetleri, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi. Mısır basınında yer alan habere göre, tatbikata Yunan savaş gemisi "HS HYDRA F-452" ve Mısır fırkateyni "TABA" katıldı.

Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

 

Haberde, Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğinin, iki ülkenin ortak menfaatlerini gerçekleştirme ve bölgede deniz güvenliği ile istikrarını sağlama kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi. 

Akdeniz’de Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katıldığı son ortak tatbikat 30 Kasım 2020'de yapılmıştı.

 

    Yılın ilk MGK'sı sonrası flaş açıklama:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sonrası yazılı açıklama geldi. MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etmişti! Cani tutuklandı

    Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etmişti! Cani tutuklandı

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

    Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet