28.01.2021 - 21:57 | | AA
Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat
Mısır ve Yunanistan deniz kuvvetleri, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi. Mısır basınında yer alan habere göre, tatbikata Yunan savaş gemisi "HS HYDRA F-452" ve Mısır fırkateyni "TABA" katıldı.
Haberde, Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğinin, iki ülkenin ortak menfaatlerini gerçekleştirme ve bölgede deniz güvenliği ile istikrarını sağlama kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.
Akdeniz’de Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katıldığı son ortak tatbikat 30 Kasım 2020'de yapılmıştı.
Yılın ilk MGK'sı sonrası flaş açıklama:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sonrası yazılı açıklama geldi. MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.