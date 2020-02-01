Mısır'da 12 yaşındaki kız çocuğu kadın sünneti nedeniyle öldü

Mısırlı haber kaynaklarının yetkililerden aktardığı bilgilere göre, Nada Abdul-Maksud isimli kız çocuğu çarşamba günü özel bir klinikte yapılan ameliyatın ardından gerçekleşen komplikasyonlar sonucunda öldü.

Kadında cinsel hazzı engellemek için gerçekleştirilen ameliyat biçimi Mısır'da yasa dışı olmasına rağmen özellikle kırsal bölgelerde ve Nil Nehri havzasının güneyinde kalan yerleşim yerlerinde uygulanmaya devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında çocuğun ebeveynleri, dayısı ve ameliyatı gerçekleştiren hekim yer alıyor.

Mısır'da kadın ve çocuk hakları savunucusu topluluklar, davaya önem verilmesi ve adli kovuşturma başlatılması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre 15 ila 49 yaşlarındaki Mısırlı kadınların yaklaşık yüzde 87'si bu işleme maruz kalıyor. Dinen yasak olsa da Mısırlıların yarısı uygulamanın kadının namusunu korumanın bir yolu ve dinin gerekliliği olduğuna inanıyor.

Uygulamanın kadınlarda ciddi fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor.

Kaynak: Independent Türkçe