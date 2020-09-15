Moria yangınına beş gözaltı

Yunan yetkililer yangınla ilgili olarak bir kişinin daha arandığını belirtti. Başka detay verilmedi.

Yunan yetkililer daha önce, kampta kronavirüs tespit edilmesi ve kampın karantinaya alınması ardından, tepki olarak kampın mülteciler tarafından ateşe verildiğini iddia eden açıklamalar yapmıştı.

Yaklaşık 4 bin kişi için inşa edilen kampta kalan mülteci sayısı 13 bine yakındı.

Kampın alev alması sonrası ortaya çıkan kaos nedeniyle adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, uçaklarla Yunanistan ana karasına nakledildi.