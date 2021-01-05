NASA çözdü! Güneş depremlerinin sırrı...

Bilim insanları uzun zamandır bu olayların manyetik kuvvetlerden veya ısınmış dış atmosferden kaynaklandığına inanıyordu. Ancak şimdi, NASA'nın Solar Dynamics Gözlemevi (SDO) bu düşünceyi yalanlayan bir bulgu elde etti.

GÜNEŞ DEPREMLERİ NEDİR?

Güneş sarsıntıları, Güneş patlamaları esnasında yıldız üzerinde meydana gelen sismik faaliyetlere deniyor. Bunlar Dünya üzerindeki depremlerle benzerlik gösteriyor.

NASA'ya göre bu tür olaylar sırasında Güneş yüzeyi boyunca enerji dalgaları salınıyor ve sarsıntılar patlamayı takip eden dakikalarda gerçekleşiyor.

Güneş patlamaları yıldızın dış atmosferinde meydana geliyor ve enerjiyle ışığı serbest bırakıyor.

Bilim insanları, Güneş sarsıntısı dalgalarının, yıldızın yüzeyinden iç kısmına doğru hareket ettiğini düşünüyordu ama bu düşünce SDO'nun yeni bulgularıyla çelişiyor.

NASA'NIN BULDUKLARI

NASA, ilk olarak yıllar önce orta dereceli bir parlama gözlemledi ve ardından sıradışı, keskin dalgalanmalar yaratan bir Güneş sarsıntısı yaşandı.

Bunun ardından gökbilimciler, bu dalgaları takip ederek sarsıntıların kaynağını araştırdı. SDO'nun heliosismik ve manyetik görüntüleyicisi, Güneş yüzeyindeki hareketliliği ölçtü.

Ölçümlerin sonucunda dalgaların Güneş yüzeyinin yüzeyinden derinlerine doğru hareket etmediği, bunun yerine yıldızın derinliklerinden geldiği tespit edildi.

Zira dalgaların kaynağı, daha önce düşünüldüğü gibi yüzeyde değil, yüzeyin yaklaşık bin 127 km. altında yatıyordu.

Araştırmacılar şimdi, bu dalgaların derinlerdeki bir kaynaktan geldiğini ve bir şekilde üst atmosferdeki Güneş patlamasıyla tetiklendiğini düşünüyor.

Ancak bu sarsıntılarına neden olan mekanizma henüz kesin olarak belirlenemedi. NASA, söz konusu mekanizmaya dair yeni ipuçları bulmak için diğer Güneş sarsıntılarını gözlemlemeye devam edecek.

Kaynak: Independent Türkçe