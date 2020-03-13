Nasa Nedir? Nasa Ne İş Yapar?

NASA, ABD’ye bağlı olarak çalışan ve uzay programı çalışmalarından sorumlu bir kurumdur. Başta askeri amaçlarla kurulmuş olsa da Ekim 1958 tarihinden bu yana sivil alanda çalışmaya başlamıştır.



NASA Nedir?



NASA, Havacılık Alanında Ulusal Danışma Komitesi NACA kurumunun devamı gibi görülmektedir. 1950’li yıllara gelindiğinde, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında uzaya uydu gönderilmesi kapsamında bir yarışa girilmiştir.



1957 yılında Rusya’nın uzaya “Sputnik-1” uydusunu ulaştırması ABD’nin NASA hakkındaki ilk adımları atmasına sebep olmuştur. Böylece NASA, görevi NACA’dan devralmıştır. NASA çalışmalarına; 4 adet laboratuvar, 8000 personel ve 100 milyon Dolarlık bir bütçe ile başlamıştır.



NASA tarafından yapılan büyük araştırma programları ve uygulamaları çok büyük harcamaları da beraberinde getirmektedir. Ancak şimdiye kadar yapılan pek çok programın başarıya ulaşması, harcanan bütçenin arka plana atılmasını sağlamaktadır.



NASA Ne İş Yapar?



NASA; insanlı ve insansız uzay uçuş programları ve bilimsel araştırmalar üzerinde baskın olarak faaliyet göstermektedir. İnsanlı uçuş programları kapsamında gerçekleştirilen projeler aşağıda listelenmiştir.



- X-15 Roket Uçak, 1959-1968

- Mercury, 1959-1963

- Gemini, 1961-1966

- Apollo, 1961-1972

- Skylab, 1965-1979

- Uzay Mekiği, 1972-2011

- Uluslararası Uzay İstasyonu, 1993-Günümüz

- Ticari Tedarik Servisi, 2006-Günümüz

- Ticari Mürettebat Programı, 2010-Günümüz

- Alçak Dünya Yörüngesi Ötesi Programı, 2010-Günümüz



NASA’nın insanlı uçuş programları arasında en ses getireni Apollo programıdır. Bu proje sayesinde Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, aya ilk kez basan insanlar olma unvanını kazanmıştır. NASA tarafından geliştirilen insansız uçuş programları ise listelenemeyecek kadar fazladır. Bu kapsamda NASA, uzaya 1000’den fazla iletişim aracı göndermiştir. İnsansız projeler bünyesinde bilimsel ve iletişim amaçlı Amerikan uyduları yörüngeye oturtulmaktadır.



NASA bünyesinde insanlı ve insansız uçuş programları dışında bazı bilimsel araştırmalara da yer verilmektedir. Bu araştırmalar ağırlıklı olarak; uzayda tıp, ozon tabakasının incelenmesi ve yer bilimleri hakkında yapılmaktadır.



​​​​​​​NASA’nın güncel planları ise; yenilikçi uzay teknolojileri üretmek, güneş sisteminde insan varlığını artırmak, havacılık teknolojisini geliştirmek, NASA’yı öğrenciler ile paylaşmak, dünya ve evren hakkında bilinenleri artırmaktır. NASA, son olarak kendisine Ulusal Keşif Ofisi’nin bağışladığı iki teleskopu kabul etmiştir.