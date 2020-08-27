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27.08.2020 - 12:37 | | AA

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki krizin ittifak içinde dayanışma ruhuyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten herkesin endişe duyduğunu belirtti.

Almanya’nın tansiyonu düşürme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "Bu kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir. Diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel ise iki NATO ülkesi arasında geçtiği için Akdeniz’in doğusundaki gerilimden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Merkel, Almanya’nın (Doğu Akdeniz'de) tansiyonun düşmesi için çaba sarf ettiğini anımsatarak, bu konuda izlenecek doğru yolu ve imkanları ele alacaklarını ifade etti.

Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
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