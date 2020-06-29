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29.06.2020 - 17:56 |

NATO'nun Kuzey Atlantik'teki büyük deniz tatbikatı başladı

İzlanda açıklarında gerçekleşen gövde gösterisinde denizaltı, savaş gemileri ve uçakları sahne alıyor. Tatbikata ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada, Almanya, Norveç ve İzlanda katılıyor.

NATO'nun Kuzey Atlantik'teki büyük deniz tatbikatı başladı

NATO'nun denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek, savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla düzenlediği "Dynamic Mongoose-2020" tatbikatı başladı

İzlanda açıklarında başlayan tatbikatın 29 Haziran-10 Ağustos arası gerçekleştirileceği belirtildi.

Üye devletlerin gemilerinin denizaltı düşman denizaltılarıyla çatışmak üzere eğitileceği öğrenildi.

Tatbikata NATO üyeleri ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada, Almanya, Norveç ve İzlanda, 5 denizaltı, 5 muharebe gemisi ve 5 denizaltı anti-devriye uçağıyla katılıyor.

Tatbikatın basına açık bölümü olan ilk gününün sabahında firkateynler ve denizaltılar, karadan ayrılarak denize açıldı ve helikopterler eşliğinde ilk ortak egzersizlerini gerçekleştirdi.

Ekim 2019'da Norveç'te yayın yapan NR televizyonu, askeri istihbarat kaynaklarında dayandırdığı haberinde, 8'i nükleer 9 Rus denizaltısının, NATO'nun denizaltı karşıtı savunma hattına nüfuz etmek üzere düzenlenen bir operasyona katıldığını, bu hattın Birleşik Krallık, Grönland ve İzlanda arasında dolaşan ses izleme cihazları ile donatılmış olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe

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