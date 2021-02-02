Navalnıy hakim karşısında, dünya izliyor

Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Simonovskiy Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhine açılan davanın duruşması güvenlik önlemleri ve fiziki yetersizlikten dolayı Moskova Şehir Mahkemesinde görülüyor.

Mahkeme önünde 200’den fazla gözaltı

Sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalnıy’a destek için toplanan bazı göstericiler gözaltına alındı. Muhalefet yanlısı kaynaklar, 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çekim yapılmasına izin verilmeyen davayı pek çok muhabirin yanı sıra ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden 20’ye yakın diplomatik temsilci de takip etti. Navalnıy, mahkeme binasına kaldığı cezaevinden getirildi.

"Navalnıy'ın 50 defadan fazla adli kontrol şartını ihlal ettiği" iddiası

Duruşma esnasında Federal Cezaevi Servisi Temsilcisi Aleksandr Yarmolin, tedavi gördüğü Almanya’da iken 24 Eylül’den itibaren Navalnıy’ın nerede olduğuna dair bilgi vermediğini, Almanya’da serbest dolaştığını, servisle temas kurmadığını iddia etti.

Adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Navalnıy’ın geçmişte bir yolsuzluk davasında aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş cezasını hapiste çekmesini isteyen Yarmolin, Berlin’de tedavi olduğu süreç dahil Navalnıy’ın 50 defadan fazla adli kontrol şartlarını ihlal ettiği öne sürdü.

Navalnıy, Almanya’da tedavi gördüğünü Putin’in bildiğini söyledi

Dava esnasında Navalnıy da zaman zaman söz alarak savunmasını yaptı. Adresine dair bilgiyi ve Rusya’ya dönüş yapacağını ilk fırsatta bildirdiğini söyleyen Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kendisinin geçen yıl ağustos ayından itibaren nerede olduğunu bildiğini savundu.

Daha sonra mahkeme delillerin incelemesine geçti ve ardından 2 saatliğine duruşmaya ara verildi.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy’ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.

Rus muhalifin Putin hakkındaki iddialarını milyonlar izledi

Tutuklu bulunduğu esnada Navalnıy, YouTube kanalı üzerinden "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli bir video yayımlamış, videoda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısında kendisi için saray yaptırdığını iddia etmişti. İddiaları Kremlin yalanlasa da kısa sürede 100 milyondan fazla kişinin izlediği video, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girmişti.

Navalnıy'nın serbest kalması için gösteriler yapılmıştı

Rusya’da, 23 ve 31 Ocak’ta tutuklu Rus muhalif Navalnıy’ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterileri düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, binlerce kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Rusya, Batılı diplomatların Navalnıy'ın duruşmasına katılmasını eleştirdi

Rusya, Batı ülkelerinden diplomatik temsilcilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın duruşmasını takip etmelerini eleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Navalnıy’ın adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmaya başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerinden diplomatların katıldığına dikkati çeken Peskov, diplomatların, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde hareket etmekte özgür olduğunu belirtti.

Peskov, "Diplomatların, hiçbir şekilde Rusya'nın içişlerine karışmamaları ve özellikle de bağımsız mahkemeye baskı kurma girişimleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir eylemde bulunmamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Bu, egemen devletin iç işlerine müdahale"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da diplomatların, Navalnıy aleyhine açılan davanın duruşmasını izlemesini "siyasi eylem" olarak nitelendirdi.

Navalnıy'ın Rus vatandaşı olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Bu, egemen devletin iç işlerine müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın geçmişteki yolsuzluk davasında aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesiyle ilgili dava açılmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Simonovskiy Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhine açılan davanın duruşması, Moskova Şehir Mahkemesinde görülüyor.