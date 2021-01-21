Nazi kampının işkenceci kadınları

BBC’de Ravensbrück Nazi Kampı’ndaki kadın gardiyanların zulmünü anlatan haberde şu soru soruldu: “Sıradan kadınlar nasıl işkenceciye dönüştü?” Bu kadınlar 1944’te iyi maaş, ücretsiz yemek, konaklama ve kıyafet imkanlarıyla gardiyanlığa alınmıştı. Kıyafetler, Nazi üniformasıydı.

Görev alanları ise Nazilerin mağdur kadınları tuttukları Ravensbrück kampıydı. Kadın gardiyanlar, Ravensbrück’te mağdurlara işkence yapıyordu.



Bedava hayat için



Şimdi Ravensbrück’teki hafıza müzesinin müdürü olan Andrea Genest şunları söyledi: “Ziyaretçilerimizden çoğu müzemize, Nazi gardiyan kadınların nasıl bu kadar gaddar olabildiğini sormaya geliyor. Çünkü insanlar, Nazi kadınların da Nazi erkekler kadar zalim olabildiğini düşünmek istemiyor. Buradaki Nazi kadın gardiyanların çoğu eğitimsiz ve yoksul ailelerdenmiş. İstikballeri hakkında seçenekleri olmayan kişilermiş. Toplama kampındaki maaş, konaklama, bedava yiyecek onlar için fabrikalarda çalışmaya göre daha cazipmiş. Çoğu Hitler’in ideolojisini benimsemiş. Toplumun refahı için çalıştıklarını, düşmanlarına karşı mücadele ettiklerini düşünüyorlarmış. Kamptaki orman ve göl manzaralı konutlarda çocuklarıyla birlikte kalıyorlarmış.”



30 bin mağdur öldü



Nazilerin toplama kamplarında 3 bin 500 Alman kadın gardiyan görev yaptı. Bu kadınlar işlerine Ravensbrück’te başladı. Daha sonra pek çoğu Auschwitz-Birkenau ya da Bergen-Belsen gibi ölüm kamplarında görev aldı. Ravensbrück’te mahkum olarak tutulan en az 30 bin mağdur kadın öldürüldü. Bazıları gaz odalarında, bazıları asılarak katledildi. Kalanları da ya hastalıktan ya açlıktan ya da çok çalışmaktan hayatlarını kaybetti. Mahkûm kadınlar, hemcinsleri olan gardiyanlar tarafından vahşice muamele gördüler. Dövüldüler, işkence edildiler ya da öldürüldüler. Mahkûmlar, gardiyanlara “Zalim Brygyda” ya da “İşkenceci Anna” gibi lakaplar taktı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1945’te Nazi Savaş Suçları Mahkemeleri’ndeki duruşmalar sırasında Irma Grese isimli kadın gardiyan asılarak idam edildi. Nazi kampı gardiyanı olarak çalışan binlerce kadından sadece 77’si mahkemeye çıkarıldı. Ancak çok azı gerçekten mahkûm edildi.



‘Korkunç yaratıklardı’



Ravensbrück toplama kampında annesi ve kardeşi katledilen Hollandalı Yahudi direnişçi Selma van de Perre, bu cehennemden kurtulmayı başarmış. Şimdi 98 yaşında olan ve Londra’da yaşayan Selma van de Perre, BBC’ye “Nazilerin kadın gardiyanları korkunç yaratıklardı, kampta zorla tuttukları kadınlara işkence yapıyorlardı” dedi. Anma töreni için her yıl Ravensbrück’e giden Perre, 1940’larda Nazi işgali altındaki Hollanda’da Yahudi ailelerin kaçmasına yardım etmiş. Perre’nin “Benim Adım Selma” adıyla geçen sonbaharda İngiltere’de piyasaya çıkan anı kitabı, bu yıl başta Almanya olmak üzere diğer ülkelerde de yayımlanacak.





Nazilerin kadın gardiyanları işledikleri insanlık suçları nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yargılandı ama çok azı mahkûm edildi!