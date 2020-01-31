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31.01.2020 - 22:52 |

Neredeyse yarım asırdır oradaydı! İngiltere AB'den ayrıldı

İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den yerel saatle 23.00'te (TSİ 02.00) ayrılırken, "Brexit günü" kapsamında hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı. İngiltere'nin 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi binasında asılı olan İngiliz bayrağı indirildi.

Neredeyse yarım asırdır oradaydı! İngiltere AB'den ayrıldı

İngiltere’de yıllar boyunca büyük tartışmaların yaşandığı Brexit sürecinde sona gelindi ve Boris Johson’ın istediği oldu. İngiltere AB'den resmi olarak ayrıldı.

Neredeyse yarım asırdır oradaydı İngiltere ABden ayrıldı


BAYRAK İNDİRİLDİ

47 yıldır AB’ye üye olan İngiltere’nin Brüksel’de yer alan AB Konseyi binasında bayrağı indirildi.

Neredeyse yarım asırdır oradaydı İngiltere ABden ayrıldı

Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda ülkenin kuzeydoğu sahilindeki Sunderland kentinde seçmenin yüzde 61’i Brexit yönünde oy kullanmıştı.

73 İngiliz vekil ayrılıyor

AP'de 73 İngiliz vekil bulunuyordu. Brexit'le birlikte bu boşalacak sandalyelerin 27'si diğer üye ülkeler arasında paylaşılacak, kalan 46 sandalye ise gelecekte üye olacak ülkeler için saklı tutulacak.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

Neredeyse yarım asırdır oradaydı İngiltere ABden ayrıldı

 

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