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07.01.2021 - 13:08 | | AA

Netanyahu ABD Kongresi'nin basılmasını kınadı!

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Ashkenazi, ABD Başkanı Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesini kınadı.

Netanyahu ABD Kongresi'nin basılmasını kınadı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD demokrasisinin kendisine her zaman ilham verdiğini söyleyen Netanyahu, "Kongre binasına saldırılması utanç verici ve en sert şekilde kınanmalıdır. Amerikan demokrasisinin galip geleceğinden hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin de Kongre binasına yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve demokratik sürece saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ise Twitter'dan yayımladığı mesajında, Kongre binasına yapılan saldırının kendisini şok ettiğini belirtti.

Amerika'yı "demokrasinin kalesi" olarak niteleyen ve saldırıyı kınayan Ashkenazi, "Eminim ki Amerikan halkı ve seçilmiş temsilcileri bu saldırıyı nasıl savuşturacaklarını bilecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine kurulu olduğu değerleri savunmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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