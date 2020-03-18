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18.03.2020 - 06:16 | | AA

Netanyahu: Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip corona virüs (covid-19) şüphesi bulunanların hiç bir müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacaklarını söyledi.

Netanyahu: Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak

 

Netanyahu, İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Teknolojik imkanlar kullanılarak virüse yakalananların tespit edileceğini söyleyen Netanyahu, şüpheli vakaların hiç müsamaha gösterilmeden evde karantinaya alınacağını kaydetti.

Netanyahu, günlük 3 bin kişinin teste tabi tutulacağını ve hastanelere de artan vaka sayısına karşılık yeni solunum cihazları temin edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Tov ise "Bugünden başlamak üzere vaka sayısında artış gözleyeceğiz, bu sayı günlük yüzlerce vakaya ulaşacak. Ne yazık ki binlerce İsrailli hastalıktan ölebilir." dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
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