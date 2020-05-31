Normalleşemediler! Rekor vaka tespit edildi...

IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye ve Erbil vilayetlerinde salgın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Süleymaniye'de 101, Erbil'de 3 olmak üzere toplam 104 test sonucunun pozitif çıktığı, bölgede, şimdiye kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Normalleşme sürecinde vaka oranlarının ciddi bir şekilde artması üzerine IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, yazılı açıklama yaptı.

Berzenci, hastanelerdeki yatak sayısının yetersiz kalması halinde otelleri kullanmayı planladıklarını ifade etti.

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden paylaşılan Kovid-19'a ilişkin verilere göre, şimdiye kadar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinden oluşan bölgede 7 kişinin hayatını kaybettiği, 283 kişinin tedavisine devam edildiği ve 420 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

IKBY 11 Mayıs'ta normalleşme sürecine girmişti

Erbil yönetimi, Kovid-19 nedeniyle şubat sonunda, bölge vilayetlerinde hem sokağa çıkma yasağını uygulamaya koymuş hem de sıkı tedbirler alarak salgını büyük oranda kontrol altına almıştı.

IKBY Hükümeti, 11 Mayıs'ta, yeni vakaların tespit edilmemesi ve hasta sayısının 14'e kadar düşmesi üzerine normalleşme aşamasına geçmiş, vilayet sınırları dahilinde sokağa çıkma yasağını kaldırmış, cami ve kiliseleri yeniden toplu ibadete açmıştı.