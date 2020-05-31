MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Normalleşemediler! Rekor vaka tespit edildi...
ABONE OL
31.05.2020 - 22:18 | | AA

Normalleşemediler! Rekor vaka tespit edildi...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilen aşamada 2 kişi hayatını kaybederken, bir günde rekor sayıda yeni vaka tespit edildi.

Normalleşemediler! Rekor vaka tespit edildi...

 

IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye ve Erbil vilayetlerinde salgın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Süleymaniye'de 101, Erbil'de 3 olmak üzere toplam 104 test sonucunun pozitif çıktığı, bölgede, şimdiye kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Normalleşme sürecinde vaka oranlarının ciddi bir şekilde artması üzerine IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, yazılı açıklama yaptı.

Berzenci, hastanelerdeki yatak sayısının yetersiz kalması halinde otelleri kullanmayı planladıklarını ifade etti.

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden paylaşılan Kovid-19'a ilişkin verilere göre, şimdiye kadar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinden oluşan bölgede 7 kişinin hayatını kaybettiği, 283 kişinin tedavisine devam edildiği ve 420 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

IKBY 11 Mayıs'ta normalleşme sürecine girmişti

Erbil yönetimi, Kovid-19 nedeniyle şubat sonunda, bölge vilayetlerinde hem sokağa çıkma yasağını uygulamaya koymuş hem de sıkı tedbirler alarak salgını büyük oranda kontrol altına almıştı.

IKBY Hükümeti, 11 Mayıs'ta, yeni vakaların tespit edilmemesi ve hasta sayısının 14'e kadar düşmesi üzerine normalleşme aşamasına geçmiş, vilayet sınırları dahilinde sokağa çıkma yasağını kaldırmış, cami ve kiliseleri yeniden toplu ibadete açmıştı.

Türkye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 839 covid-19 tanısı konulduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğunu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözler yarına çevrildi! Trabzon'a varacak

Gözler yarına çevrildi! Trabzon'a varacak

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Bursa'da silahlı çatışma! 1 polis memuru şehit oldu 5 kişi yaralandı

Bursa'da silahlı çatışma! 1 polis memuru şehit oldu 5 kişi yaralandı

Sıradaki Haber