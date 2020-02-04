Ölü sayısı SARS’ı geçti

Çin’de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı pazartesi günü itibarıyla 362’ye ulaştı. Yeni tür virüsten Çin’de ölenlerin sayısı SARS’ı geçti. 2002-2003 yıllarında yaşanan SARS salgınında Çin’de toplam 349 kişi ölmüştü. SARS dünya genelinde ise 800’ün üzerinde kişinin ölümüne neden olmuştu. Virüsü taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 21 bin 558’e ulaşırken, müşahede altına alınan kişi sayısı 152 bin 700’e çıktı. Çin anakarası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8, Tayvan’da ise 10’a yükseldi. En az 23 ülkeye yayılan salgın nedeniyle Rusya, Nepal ve Moğolistan, Çin ile kara sınırını geçişlere kapattı.

24 saatte 57 can

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350’si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177’si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey Eyaleti’nde görüldü. Eyaletin başkenti Vuhan’da vaka sayısı ise 5142 oldu. 147 hasta ise taburcu edildi. Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang’da 724, Guangdong’da 683, Hınan’da 566, Hunan’da 521, Anhui’de 408, Ciangşi’de 391, Ciangsu’da 271, Sıçuan’da 254, Şandong’da 246’ya yükseldi. Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 191, Şanghay’da 193, Çongçing’de 300, Tiencin’de 48’e ulaştı.

Şüpheliler önemli

Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Chui Wei, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin virüse karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Virüsün solunum damlacıkları ve yakın temasla yayıldığını anlatan Wei şunları söyledi:

“Bulaşma gücü çok yüksek. Bazıları sadece ateş ve hafif öksürükle geçirirken, bazıları zatürre aşamasında ölümle sonuçlanabiliyor. Virüse karşı anti-virüs ilacı olmadığı için Çinli bilim insanları yoğunlukla çözmeye çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü ile yoğun temaslarda bulunuyoruz. Yeni tip koronavirüse karşı etkin aşı ve ilaçlar geliştirmeye çalışıyoruz ama tedavi için olumlu sonuçlar aldık ama vakit veremeyiz.”

Salgından en çok etkilenen Vuhan’da virüsle mücadele için 1 milyar yuan ayrıldığını aktaran Wei, küreselleşme sürecinde her ülkenin kaderi birbirine bağlı olduğuna dikkat çekti. Vuhan dışında tüm gümrüklerin açık olduğunu aktaran Chui Wei, virüsün çok bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu vurguladı. Wei, şunları kaydetti:

Gen dizilimi tespit edildi

“Esas almamız gereken şüpheli sayısıdır. Şüpheli sayısının azalmasını bekliyoruz. Wuhan’da 2, Pekin’de 1 hastanemiz özel olarak salgınla ilgili hizmet veriyor. Tüm bilgiler Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşılıyor. Virüsün gen dizilimi tespit edildi ve WHO’ya bildirildi.”

Başkonsolos Wei, İstanbul’da pek çok Çinli bulunduğuna dikkat çekerek, “Öğrenci, diplomat, çalışan ya da turist pek çok Çinli var. Bu dönemde Çin’e gidip gelen Çinliler oldu. Uzun tatil nedeniyle Çin’den İstanbul’a gelenleri sıkı şekilde kontrol ediyoruz. Salgından etkilenen kimse yok. 24 Ocak’tan beri Çin’in yurtdışı seyahatleri durduruldu” dedi.

50 milyon insan karantinada

Virüsle mücadele kapsamında 800 kilometre doğudaki Wenzhou şehrinde de yollar barikatlarla kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Çin genelinde 50 milyon insanın, karantina önlemleri kapsamında kısıtlı bir yaşam içinde tutulduğu belirtiliyor. Hong Kong üniversitesinden uzmanlara göre ise vaka sayısı resmi açıklamaların çok üzerinde olabilir. Aynı uzmanlar, Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısının 75 binden fazla olabileceğini savunuyor. Çok sayıda ülke Hubei eyaletindeki vatandaşlarını tahliye ediyor ve karantina işlemleri uyguluyor.

Vaka sayısı arttı

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs vakası Hindistan, Vietnam ve Japonya’da toplam 6 kişide daha tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığı açıkladı. Son verilere göre dünya genelinde Çin dışında tespit edilen koronavirüs vakalarının dağılımı ise şöyle: “Japonya’da 20, Tayland’da 19, Singapur’da 18, Güney Kore’de 15, Avustralya’da 12, Almanya’da 10, ABD’de 9, Malezya 8, Fransa ve Vietnam’da 6’şar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5, Kanada’da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan ve Filipinler’de 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer.”

Güney Kore’nin başkenti Seul’de Askeri İnsan Gücü İdaresi’ne katılmak için seçmelere giren onlarca genç, sağlık kontrolü ve virüs taramasından geçirildi.

10 günde hizmete soktu

Çin’in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs (2910-nCoV) salgını nedeniyle 10 günde inşa edilen hastane hizmete girdi. Çin Merkezi Televizyonu’nun haberine göre, koronavirüs hastalarına yönelik özel olarak inşa edilen 1000 yataklı hastane, Pekin’de 2003’te şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) nedeniyle inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı. 50 bin metrekarelik alanda farklı mesleklerden 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Vuhan’da daha önce 2 haftada bitirileceği duyurulan 1500 yataklı bir hastanenin de inşaatı devam ediyor. Hastaneye dün de ülkenin 4 kentinden kalkan 8 uçakla 1400 askeri sağlık personeli getirilmişti.

Olimpiyatlar iptal edilmeyecek

Japonya Başbakan Abe Şinzo, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında koronavirüs testi yapılmasına olanak sağlayacak basit bir test paketi hazırladıklarını duyurdu. Abe, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Basit bir test paketi geliştirmeye başladık. Japonya’da vaka sayısının artmasıyla test imkanlarını ve tıbbi danışma hizmetlerini arttırmak önem taşıyor” dedi. 2020 Yaz Olimpiyatları’nın virüs salgınından etkilenmemesi için tüm çalışma gruplarıyla yakın temas halinde olduklarını da söyleyen Abe, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere herkesle uygun adımları atmak ve koronavirüsün Olimpiyatları etkilemesini engellemek için yakın temas halinde olacağız” dedi. Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto da organizatörlerin 24 Temmuz’da başlayacak olimpiyatları iptal etmeyi düşünmediklerini söyledi.

ABD’ye tepki

Çin, ABD’nin bu ülkeye yönelik yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı aldığı önlemlerin DSÖ’nün tavsiyelerine uymadığını ve “aşırı” olduğunu iddia etti. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, birçok ülkenin Çin’in salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri takdir ettiği ve desteklediğini belirtti. ABD’nin Çin’e karşı önlemlerine ilişkin ise Hua, “Aynı zamanda bazı ülkeler, özellikle de ABD, Çin’deki salgına yönelik aşırı tepki gösterdi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine uymayan aşırı önlemler aldı. Umuyoruz ki ilgili ülkeler mantıklı, soğukkanlı ve bilimsel kararlar vererek, tepki gösterir” dedi. ABD ayrıca salgın sonrasında Vuhan’da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD’li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.