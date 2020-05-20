Online idam cezası!

37 yaşındaki Malezyalı Punithan Genasan, Singapur'da eroin kaçakçılığına yardımcı olmaktan suçlu bulunmuştu.

2011 yılında ilan edilen suçlamaları reddeden Genasan’ın, idam kararını temyize götürmesi bekleniyor.

Bir süre önce de Nijeryalı bir adam, 2018’deki bir cinayetten dolayı Zoom üzerinden ölüm cezasına mahkum edilmişti.

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch, bu şekilde mahkeme kararı açıklanmasının 'insanlık dışı ve zalim' olduğunu söyledi.