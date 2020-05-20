MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Online idam cezası!
ABONE OL
20.05.2020 - 13:05 |

Online idam cezası!

Singapur’da bir mahkeme, Zoom üzerinden yapılan videolu duruşmada bir mahkum hakkında idam cezası verdiğini açıkladı.

Online idam cezası!

37 yaşındaki Malezyalı Punithan Genasan, Singapur'da eroin kaçakçılığına yardımcı olmaktan suçlu bulunmuştu.

2011 yılında ilan edilen suçlamaları reddeden Genasan’ın, idam kararını temyize götürmesi bekleniyor.

Bir süre önce de Nijeryalı bir adam, 2018’deki bir cinayetten dolayı Zoom üzerinden ölüm cezasına mahkum edilmişti.

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch, bu şekilde mahkeme kararı açıklanmasının 'insanlık dışı ve zalim' olduğunu söyledi.

Çay üreticileri memleketlerine gelmeye başladıDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, sabah saatlerinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin kişinin gireceği bölgede, üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri uygulanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A101 aktüel katalog - A 101 21 Mayıs Perşembe çalışma saatleri

A101 aktüel katalog - A 101 21 Mayıs Perşembe çalışma saatleri

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu! Akın ettiler

Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu! Akın ettiler

Sıradaki Haber