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14.10.2020 - 13:09 | | DHA

Oxford'lu profesör tarih verdi: 2021 yazına kadar...

İngiltere’nin aşı adayı programının başındaki isim Oxford Üniversitesi’nden Profesör Andrew Pollard, normalleşmenin zaman alacağını belirterek, "Yüz maskelerine ve sosyal mesafeye temmuz ayına kadar ihtiyaç duyulacak” dedi.

Oxford'lu profesör tarih verdi: 2021 yazına kadar...

Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirterek aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.

Profesör Pollard, “En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak” dedi. Profesör Pollard, aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade ederek, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti. Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.

 

Yağmurda düşen plakalar, elektrik direğinde sahiplerini bekliyorİzmir'in Buca ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle birçok aracın plakası düşerken, çevredeki esnaf sürücülerin kolayca bulabilmesi için plakaları direğe bağladı. Plakalarla dolan direk, 'dilek ağacı'nı andırırken, bölgede yaşayanlar hemen her yağmurda benzer durumlarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.
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