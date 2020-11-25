MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pakistan İsrail'i tanıyacağı yönündeki iddiaları reddetti
ABONE OL
25.11.2020 - 15:14 | | AA

Pakistan İsrail'i tanıyacağı yönündeki iddiaları reddetti

Pakistan, İsrail'i tanıyacağı yönündeki "asılsız iddiaları" reddettiğini bildirdi.

Pakistan İsrail'i tanıyacağı yönündeki iddiaları reddetti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ifadelerinin açık ve anlaşılır olduğu belirtilerek Han'ın, Filistin halkının memnun olacağı bir uzlaşı gerçekleşene kadar ülkesinin İsrail'i tanımayacağını söylediği ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kararlılıkla desteklediği vurgulanarak Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararları doğrultusunda 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının kalıcı barış ve adalet için zorunlu olduğunun altı çizildi.

Başbakan Han, 13 Kasım'da yerel televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'i tanıması için bazı ülkelerin baskı yaptığını aktararak İslamabad yönetiminin, Filistin meselesi çözülene kadar "siyonist" devleti tanımayacağını söylemişti.

Filistin halkının memnun olacağı şekilde uzlaşı olmadığı sürece İsrail'i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Han, İslamabad yönetiminin, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın, İsrail'i tanımayı reddettiği gibi kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.

Han'ın açıklamasının ardından, uluslararası basın organları, Pakistan'a İsrail'i tanıması yönünde baskı uygulayan ülkeler arasında ABD'nin bulunduğunu iddia etmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'

    MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

    Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet