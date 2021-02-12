Pandeminin gölgesinde festival

Normal şartlarda karnaval kostümleri giymiş on binlerce kişinin şehrin meydanında toplanması gerekirken, festivalin önceki günkü açılışında sadece birkaç kostümlü kişinin bir araya gelmesine izin verildi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle, Köln’deki etkinliklerde dans grupları olmayacak ve müzisyenler her zamankinden daha uzakta duracak. Sahnede maskesiz herkese önceden koronavirüs testi yapılacak. Ayrıca normal şartlarda canlı olarak izlenen festivale özgü bazı gösteriler ise televizyonda yayınlanacak.