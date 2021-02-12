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12.02.2021 - 07:00 |

Pandeminin gölgesinde festival

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle Köln kentinde geleneksel olarak düzenlenen sokak festivali, bu sene kısıtlı olanaklarla kutlanıyor.

Pandeminin gölgesinde festival

 Normal şartlarda karnaval kostümleri giymiş on binlerce kişinin şehrin meydanında toplanması gerekirken, festivalin önceki günkü açılışında sadece birkaç kostümlü kişinin bir araya gelmesine izin verildi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle, Köln’deki etkinliklerde dans grupları olmayacak ve müzisyenler her zamankinden daha uzakta duracak. Sahnede maskesiz herkese önceden koronavirüs testi yapılacak. Ayrıca normal şartlarda canlı olarak izlenen festivale özgü bazı gösteriler ise televizyonda yayınlanacak.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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