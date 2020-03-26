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26.03.2020 - 15:01 | | İHA

Papa ile aynı konutta kalan rahipte corona virüsü tespit edildi

Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte corona virüsü tespit edildi.

Papa ile aynı konutta kalan rahipte corona virüsü tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis'e daha önce corona virüsü testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.

Öte yandan Vatikan'da 4 kişide corona virüsü tespit edildi.

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