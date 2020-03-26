Papa ile aynı konutta kalan rahipte corona virüsü tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis'e daha önce corona virüsü testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.

Öte yandan Vatikan'da 4 kişide corona virüsü tespit edildi.