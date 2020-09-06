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06.09.2020 - 16:12 | | DHA

Polis restoran kavgasını şok tabancasıyla ayırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da gece geç saatlerde bir restoranda çıkan kavga, polisin şok tabancası kullanmasıyla sona erdi.

Polis restoran kavgasını şok tabancasıyla ayırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da gece geç saatlerde bir restoranda sıra kavga çıktı. Yemek sırası için kavga eden müşterileri ayırmak için 4 polis araya girdi. Polis uyarılarına aldırmayan ve alkol aldıkları tespit edilen kişilere sert müdahalede bulunuldu.

Polisin şok tabancasından gelen elektrik akımı, müşterilerden birinde kas zedelenmesine neden oldu. Elektrik akımına kapılan ve yere düşmeden ayakta akıma kapılan kişinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Restoranda kavga eden iki müşteri ise polis tarafından gözaltına alındı.

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