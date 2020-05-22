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22.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

PYD’ye ‘Kandil’le yolları ayır’ baskısı

ABD ve Fransa, terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki varlığına son vermek için bölgeyi kontrol eden terör örgütü PYD üzerindeki baskıyı artırdı. Bölgedeki tüm Kürt gruplarının içinde yer alacağı yeni bir “özerk bölgesel yönetim” oluşturmaya destek veren iki ülke, PYD ile masaya oturdu. PYD’nin terör örgütü PKK dahil, dış güçler ve örgütlerle ilişkisini kesmesinin görüşmelerde uzlaşılan maddelerden biri olduğu belirtiliyor.

PYD’ye ‘Kandil’le yolları ayır’ baskısı
NAMIK DURUKAN Ankara

 

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı William Robak, Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve eski Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani paralelinde faaliyet gösteren muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti ile bir ay içinde dört kez doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Robak ayrıca Suriye’de Kürtleri temsilen diğer örgüt ve gruplarla da Fransa’nın dahil olduğu ayrı ayrı bir araya geldi.

3 gün süren görüşmeler

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatik bir heyet de, uluslararası koalisyonun Rimelan petrol bölgesindeki askeri üssünde 5-8 Mayıs arasında ilgili tüm taraflarla üç gün süren toplantılar düzenledi.

Taraflar görüşmelerde, Suriye’de devam eden iç savaşa ilişkin uluslararası forumlara katılmak ve rejimle görüşmelerde tek tutum sergilemek konusunda, ortak bir Kürt heyeti oluşturulması, bu ayın sonunda ikinci bir toplantı turu yapılması konusunda uzlaşmaya vardı.

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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