PYD’ye ‘Kandil’le yolları ayır’ baskısı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı William Robak, Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve eski Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani paralelinde faaliyet gösteren muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti ile bir ay içinde dört kez doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Robak ayrıca Suriye’de Kürtleri temsilen diğer örgüt ve gruplarla da Fransa’nın dahil olduğu ayrı ayrı bir araya geldi.

3 gün süren görüşmeler

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatik bir heyet de, uluslararası koalisyonun Rimelan petrol bölgesindeki askeri üssünde 5-8 Mayıs arasında ilgili tüm taraflarla üç gün süren toplantılar düzenledi.

Taraflar görüşmelerde, Suriye’de devam eden iç savaşa ilişkin uluslararası forumlara katılmak ve rejimle görüşmelerde tek tutum sergilemek konusunda, ortak bir Kürt heyeti oluşturulması, bu ayın sonunda ikinci bir toplantı turu yapılması konusunda uzlaşmaya vardı.