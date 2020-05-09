09.05.2020 - 07:00 |
Pyongyang dev nükleer tesisi bu yıl bitirebilir
Kuzey Kore’nin, ABD’nin herhangi bir yerine ulaşabilecek en güçlü nükleer silahlarını da ateşleyebilecek devasa büyüklükteki yeni tesisini yıl sonuna doğru bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü.
Washington merkezli düşünce kuruluşu “Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi”nin, çeşitli uydu fotoğraflarına dayanarak hazırladığı raporda, Kuzey Kore’de 2016’dan bu yana inşası süren Sil-li Balistik Füze Destek Tesisi’nin bu yılın sonlarına veya 2021’in başlarına doğru tamamlanabileceği belirtildi. Raporda, Pyongyang Uluslararası Havalimanı yakınındaki 442 bin metrekarelik tesisin, Kuzey Kore’nin bilinen tüm balistik füze çeşitlerini ateşlemeye hazır göründüğü kaydedildi. Bunların içerisinde, ABD’nin her yerini vurabilecek menzile sahip “Hwasong-15” nükleer ve kıtalararası balistik füze de bulunuyor.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.