Pyongyang dev nükleer tesisi bu yıl bitirebilir

Washington merkezli düşünce kuruluşu “Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi”nin, çeşitli uydu fotoğraflarına dayanarak hazırladığı raporda, Kuzey Kore’de 2016’dan bu yana inşası süren Sil-li Balistik Füze Destek Tesisi’nin bu yılın sonlarına veya 2021’in başlarına doğru tamamlanabileceği belirtildi. Raporda, Pyongyang Uluslararası Havalimanı yakınındaki 442 bin metrekarelik tesisin, Kuzey Kore’nin bilinen tüm balistik füze çeşitlerini ateşlemeye hazır göründüğü kaydedildi. Bunların içerisinde, ABD’nin her yerini vurabilecek menzile sahip “Hwasong-15” nükleer ve kıtalararası balistik füze de bulunuyor.