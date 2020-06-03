Son dakika I Rus büyükelçiden Türkiye ve Libya açıklaması

Türkiye ve Rusya'nın mevcut menfaatlerinin birbirleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Aleksey Yerhov Rusya'nın Ankara Büyükelçisi "İkili ilişkilerimizin geleceğine iyimserlikle bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

RUSYA LİBYA'DA NE YAPMAK İSTİYOR?

Rusya'nın Libya'ya para transferine lişkin, "Güya Malta'da sahte para yakalanmış. Çok ciddi ızdırap çekmiş ülkenin finansal sistemini çökertmeye kadar giden farklı amaçlarla Rusya tarafından para meselesini bize karşı kullanıyorlar şimdi. Libya'nın merkez bankasının 2 şubesi var. Biri Trablus diğeri Bingazi'de. Her ikisi de resmi devlet kurumu. Bundan dolayı Rusya'nın sorumluluğu doğmaz. Para basım sözleşmesi 2015'te yapıldı. Sözleşmenin öngördüğü taahhütleri yerine getirdik. Provokatif eylemlerden bahsetmek doğru değil. Libya topraklarında Türkiye ve Rusya ateşkesin bir an evvel sağlanmasını destekliyoruz" dedi.

LİBYA'DAKİ RUS SAVAŞ UÇAKLARI

Yerhov, "ABD'nin somut delili varsa devamını getirmeli. Uydurulan iddialara göre Rus uçağı varsa hastanelerin okulların bombalanması gerekmez mi? Böyle bir şey mi gördük? Cevap malum" açıklamasını yaptı.

CIA EĞİTİMLİ HAFTER'E RUS DESTEĞİ

Yerhov, "Bugün devrimcisiniz yarın terörist. Bunlar yaşanmış geçmişte. Hayat akışının cilveleri oluyormuş demekki. Hayatta ve siyasette ebedi birşey yok. Adını zikreddiğiniz siyasi liderle ilgili altını çizerek söylüyorum siyaasi liderle ilgili Rusya sadece o siyasi liderle değil sürecin tüm taraflarıyla temasta. Maraşel Hafter ile irtibatımız var. Sarrac ile de irtibatımız kesilmedi. Fakat tüm bu gçrüşmelerimiz devam ettirirken ızdırap çekmiş ülkede barışın sağlanmasıdır" dedi.

İDLİB'DE SON DURUM

İdlib'deki ateşkesin son durumuyla ilgili Yerhov, "İdlib'de hassas bir sessizlik var.Bu hassas sessizlik zaman zaman bozuluyor. Siyasi süreç teşvik edilmeli, askeri çözüm yok" ifadelerine yer verdi.

S-400

Büyükelçi Yerhov, "Aracı sattık, ister plaja gidin ister garajda tutun. Biz sattık bu sistemi sahibi Türkiye'dir. Parayı aldım, aracı verdim. İsterseniz savaşa katılın" dedi.

RUS TURİSTLER TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Turizm ile ilgili soruya yanıt veren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, "Ruslar rüyasında Türk sahillerini görüyor. Biz göndermek istiyoruz. Türkiye'nin aldığı önlemleri takip ediyoruz. Covid-19'da ciddi süreçten geçiyoruz" açıklamasını yaptı.