Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.