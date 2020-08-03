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03.08.2020 - 07:42 | | İHA

Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

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