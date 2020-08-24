S-400 için ‘yeni anlaşma’ açıklaması

Dün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde Rus basınına konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, S-400 savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus basınının aktardığına göre Çemezov, yeni bir S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte savunma sanayii kaynakları, önceki anlaşmaya göre bir farklılık olmadığını, ikinci sistem için zaten prensipte anlaşıldığını, model ve şartlar üzerindeki görüşmelerin ise devam ettiğini ifade ediyor.