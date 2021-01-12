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12.01.2021 - 13:33 |

Salgında '20-20-20' tavsiyesi

İngiltere'de görme bozuklukları araştırmalarına maddi katkı sağlayan Fight for Sight adlı yardım kuruluşu, koronavirüs salgını sırasında insanların ekran karşısında geçirdiği sürenin artması nedeniyle "20-20-20" kuralına uyulması tavsiyesinde bulundu.

Salgında '20-20-20' tavsiyesi

Kuruluş, sürekli ekran karşısında olanların her 20 dakikada bir 20 saniye süreyle ekrandan 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmalarını tavsiye ediyor.

İngiltere'de 2 bin kişiyle yapılan bir kamuoyu araştırmasına katılanların yarısı salgın başladığından bu yana ekran karşısında daha fazla zaman geçirdiğini söyledi.

GÖRME BOZUKLUKLARI ARTTI

BBC Sağlık Muhabiri Rachel Schraer, araştırmaya katılanların yüzde 38'i gözlerinin kötüleştiğini belirtti.

Bu kişiler okurken zorlandıklarını, geceleri daha zor gördüklerini ve baş ağrısı ve migren nöbetleri yaşadıklarını söyledi.

Araştırma katılanların beşte biri, göz testi yaptırabilecekleri yerlerin çoğu açık olmasına karşın koronavirüse yakalanma riski nedeniyle bundan kaçındıklarını belirtti.

Fight for Sight Başkanı Sherine Krause, "Görme kayıplarının yarısından fazlası erken teşhisle önlenebilir. Düzenli göz kontrolleriyle semptom görülmese bile görme kabiliyetini tehdit eden sorunlar tespit edilebilir. Ama ekrandan belli aralıklarla uzak kalmak gözler üzerindeki baskıyı hafifletebilir" dedi.

'TELEFON YERİNE TELEVİZYONU TERCİH EDİN'

Uzmanlar gözler üzerindeki baskının azaltılması için, mümkün olan durumlarda bir şey izlemek için telefon yerine televizyonun tercih edilmesini öneriyor.

Aynı şekilde uzanırken gözlerin üzerinden ya da yana bakarak okunmaması tavsiye ediliyor.

30 ve 40'lı yaşlardaki kişilerin büyük ekran tercih etmeleri bilgisayar ya da telefonun fontlarını büyütmeleri, 6-13 yaş arasındakilerin her gün birkaç saat ekrandan uzak kalmaları da tavsiyeler arasında.

Kaynak: BBC Türkçe

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