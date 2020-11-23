23.11.2020 - 07:00 |
Sentinel-6 uydusu fırlatıldı
Dünyadaki deniz seviyesindeki değişimleri daha yakından takip etmeyi amaçlayan Sentinel-6 Michael Freilich uydusu ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Askeri Hava Üssü’nden uzaya fırlatıldı.
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.