Sentinel-6 uydusu fırlatıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından ortak yürütülen porgram kapsamında Sentinel-6 dünyanın etrafında deniz seviyesinden 1335 kilometre yükseklikte dönecek. SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen uydu başarılı bir şekilde uzay aracından ayrıldı.