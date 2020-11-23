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23.11.2020 - 07:00 |

Sentinel-6 uydusu fırlatıldı

Dünyadaki deniz seviyesindeki değişimleri daha yakından takip etmeyi amaçlayan Sentinel-6 Michael Freilich uydusu ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Askeri Hava Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

Sentinel-6 uydusu fırlatıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından ortak yürütülen porgram kapsamında Sentinel-6 dünyanın etrafında deniz seviyesinden 1335 kilometre yükseklikte dönecek. SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen uydu başarılı bir şekilde uzay aracından ayrıldı.

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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