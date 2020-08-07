07.08.2020 - 13:18 | | DHA
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıktı
Çinin Xi eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi, doktorları şaşırttı. Acil ameliyata alınan kişinin penisinden 29 adet mıknatıslı bilye çıktı.
Çin'in Xi eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir adam şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Acil ameliyata alınan kişi, hastanedeki doktorları şaşırttı. Ameliyata alınan kişinin penisinden 29 adet mıktanıslı bilye çıktı.
Mıknatıslı bilyeleri cinsel organına kendisinin tek tek soktuğunu itiraf eden ancak nedenini açıklamayan kişi 5 saatlik operasyon sonucu penisindeki bilyelerden kurtuldu.
Ameliyata giren sağlık personeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, cinsel organdan içeri sokulan mıknatıslı bilyelerin bir süre sonra hastanın mesanesinde toplandığını ifade etti. Doktorların bilyeleri ameliyatla çıkardığını ve hastanın taburcu edilidiğini dile getirdi.
'Kadının üzerine oturmuş bıçaklıyordu'Bursa'da kardeşi Mustafa B. tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.’nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, “Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim” dedi.