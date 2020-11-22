Siyasilerin sosyal medya ile sınavı!

Dünyada siyasetin önde gelen isimlerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle yol açtıkları skandallar son dönemlerde gittikçe artıyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanlarının, Cuma günü internet üzerinden telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği gizli toplantı da böyle ilginç bir skandala konu oldu.



AB Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld’in bağlantı bilgilerini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı gören Hollandalı bir gazeteci, giriş şifresini kullanarak toplantıya bağlanmayı başardı. Hollanda medyasındaki haberlere göre, RTL Nieuws kanalının teknoloji muhabiri Daniel Verlaan, Hollandalı bakanın paylaştığı fotoğrafta video konferans yoluyla yapılan toplantıya giriş için gerekli adresi ve 6 haneli şifrenin 5 hanesini gördü. Birkaç denemeden sonra doğru şifreyi girip toplantıya bağlanan Verlaan, AB savunma bakanlarına gülerek el salladı. RTL Nieuws kanalı da bu sırada ekranda olup biteni görüntüledi.



Güvenlik açığı



Toplantıda yer alan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, gazeteciyi ekranda görünce ‘Sen kimsin?’ diye sorarken toplantıdaki bakanlara ‘Toplantımıza dışarıdan müdahale var’ uyarısını yapmayı ve konuşmaları durdurmayı da ihmal etmedi. Toplantıya başkanlık eden Borrell, “davetsiz misafiri” görünce “Gizli bir toplantıya girdiğinizi biliyorsunuz, değil mi?” dedi. Hollandalı gazeteci ise bunun üzerine “Evet, özür dilerim. Ben Hollandalı bir gazeteciyim. Toplantınızı böldüğüm için üzgünüm. Şimdi çıkıyorum” karşılığını verdi. Gülüşmelere yol açan bu cevap üzerine Borrell, “Bunun bir suç olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Polis gelmeden bir an önce çıksanız iyi olur” diye konuştu.



Daniel Verlaan’ın şoke eden ‘baskınının’ ardından toplantı güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bir açıklama yaptı. Rutte, yaşananlardan sonra tüm bakanlarını uyararak ‘Bu olay bize Twitter paylaşımlarımız konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini anımsatmalı’ derken, bir AB yetkilisi de ‘Olay esnasında duyulan kahkahalara kanmamalıyız, bu çok ciddi bir güvenlik sorunu’ ifadesini kullandı. Bir AB yetkilisi toplantıya bu şekilde girmenin yasa dışı olduğunu ve ilgili makamlara bilgi verileceğini açıkladı. Yaşananlar hem siyasilerin sosyal medyada yaptıkları dikkatsiz paylaşımları, hem de böyle önemli bir toplantıdaki güvenlik açığını ortaya çıkarması açısından tartışma yarattı.



‘Ülkeyi WhatsApp’tan yönetiyor’



İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın çok gizli politik kararlarını mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden bildirmesi danışmanlarının tepkisine yol açtı. İngiliz ‘Dailymail’ gazetesinin haberinde, bakanlara yönelik talimatlar gibi gizli devlet konuları geçmişte yazılı belgeler aracılığıyla iletilirken, Johnson’ın bunu WhatsApp’a taşımasının, yakın çevresinde “Ülkeyi WhatsApp’tan mı yönetiyor?” eleştirisine neden olduğu belirtildi. Ayrıca, haberde Kabine Sekreteri Simon Case’in, WhatsApp’ta bazı metinlerin başbakandan başka biri tarafından gönderilmiş gibi görünmesi üzerine duruma müdahale ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, Johnson’a özgü kibar, renkli ve düzensiz aralıklardan oluşan mesajların son zamanlarda daha kısa ve keskin olduğunu fark eden yetkililer, bazı mesajların başbakanın nişanlısı Carrie Symonds’ın yönlendirmesiyle yazıldığını düşünmeye başladı. Siyasi kararlarda baskın olduğu bilinen Symonds’ın, bakanlarla ve yetkililerle gizli telefon görüşmeleri sırasında arka planda Johnson’ı “yönlendirdiğinin” duyulması da bu iddiaların doğmasına yol açtığı ifade edildi.