Åžoke eden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ± Biden yemin ederken...

Åžoke eden görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±! Biden yemin ederken...
DÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ ABD'de Biden'Ä± yemin tÃ¶renindeydi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Washington'da sessizlik hakimken Oregon'dan gelen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ÅŸok etkisi yarattÄ±. Biden'Ä± protesto eden aÅŸÄ±rÄ± solcu gÃ¶stericiler Demokrat Parti ofisine saldÄ±rdÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä± protesto eden aÅŸÄ±rÄ± solcu gÃ¶stericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldÄ±rarak binanÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.
ABD'de dÃ¼n, Biden'Ä±n yemin tÃ¶reni esnasÄ±nda Washington'da sessizlik hakimken batÄ± eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi.
"Antifa" isimli aÅŸÄ±rÄ± solcu grubun Ã¼yeleri, Portland'de protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyerek Biden'dan "daha hÄ±zlÄ± politika deÄŸiÅŸikliÄŸi" talep etti.
Biden karÅŸÄ±tÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan grup, GÃ¼mrÃ¼k ve SÄ±nÄ±r Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yÃ¼rÃ¼yerek buranÄ±n duvarlarÄ±na da sprey boyalarla yazÄ±lar yazdÄ±.
8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ArdÄ±ndan kentteki Demokrat Parti merkezine saldÄ±ran grup, binanÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antifa Ã¼yeleri, olaylara mÃ¼dahale etmek isteyen polisle de Ã§atÄ±ÅŸtÄ±.
Yerel gÃ¼venlik birimleri, yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± gÃ¶stericilerin silah taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
GÃ¶stericilerin pankartlarÄ±ndaki "Biden'Ä± istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yÃ¶netilemeyiz" ifadeleri dikkati Ã§ekti.
Olaylarla ilgili 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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