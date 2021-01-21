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21.01.2021 - 21:27 | | AA

Åžoke eden görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±! Biden yemin ederken...

DÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ ABD'de Biden'Ä± yemin tÃ¶renindeydi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Washington'da sessizlik hakimken Oregon'dan gelen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ÅŸok etkisi yarattÄ±. Biden'Ä± protesto eden aÅŸÄ±rÄ± solcu gÃ¶stericiler Demokrat Parti ofisine saldÄ±rdÄ±

Åžoke eden görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±! Biden yemin ederken...

ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä± protesto eden aÅŸÄ±rÄ± solcu gÃ¶stericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldÄ±rarak binanÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

ABD'de dÃ¼n, Biden'Ä±n yemin tÃ¶reni esnasÄ±nda Washington'da sessizlik hakimken batÄ± eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi.

"Antifa" isimli aÅŸÄ±rÄ± solcu grubun Ã¼yeleri, Portland'de protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyerek Biden'dan "daha hÄ±zlÄ± politika deÄŸiÅŸikliÄŸi" talep etti.

Åžoke eden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ± Biden yemin ederken...


Biden karÅŸÄ±tÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan grup, GÃ¼mrÃ¼k ve SÄ±nÄ±r Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yÃ¼rÃ¼yerek buranÄ±n duvarlarÄ±na da sprey boyalarla yazÄ±lar yazdÄ±.

Åžoke eden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ± Biden yemin ederken...


8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ArdÄ±ndan kentteki Demokrat Parti merkezine saldÄ±ran grup, binanÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antifa Ã¼yeleri, olaylara mÃ¼dahale etmek isteyen polisle de Ã§atÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel gÃ¼venlik birimleri, yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± gÃ¶stericilerin silah taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GÃ¶stericilerin pankartlarÄ±ndaki "Biden'Ä± istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yÃ¶netilemeyiz" ifadeleri dikkati Ã§ekti.

Olaylarla ilgili 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Åžoke eden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ± Biden yemin ederken...

Bakan Koca, 85 yaÅŸ ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸu anlarÄ± paylaÅŸtÄ±SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 85 yaÅŸ ve üstündeki vatandaÅŸlarÄ±n evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸu anlarÄ±n görüntülerini paylaÅŸtÄ±.
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