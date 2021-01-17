Son 6 saatte 36 kez lav püskürttü... Alarm!

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, patlamalarda püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağın kraterinden 50 metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yerel saatle 00.00 ile 06.00 arasında yanardağdan 36 kez lav püskürdüğünün gözlemlendiği belirtilerek, lav kütlesinin yanardağın güneybatı yönündeki yamacından bin 500 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.

Yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden daha önce tahliye edilenleri geri gönderme planları olmadığını belirten yetkililer, "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıyor.

Öte yandan Semeru Yanardağı'nda da dün meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.