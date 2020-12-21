Son dakika... ABD Başkanı Biden aşı oldu!

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, canlı yayında aşı oldu.

"Endişelenecek bir şey yok" diyen Biden, ABD halkına aşı yapmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cuma günü kameraların karşısında Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

Mevcut Başkan Donald Trump'ın ise aşıyı ne zaman olacağı bilinmiyor.

OCAK AYININ İLK HAFTASINA KADAR 20 MİLYON AŞI

ABD’de, koronavirüs aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon aşı dağıtacaklarını söyledi.

Perna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği Covid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını ifade etti.

Moderna’nın koronavirüs aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Ülkede vaka sayısı 18 milyonu aşarak 18 milyon 365 bin 39 oldu. Salgın nedeniyle 325 bin 754 kişi de şu ana kadar hayatını kaybetti.