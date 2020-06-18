Son dakika... ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı!

Daha önce Rusya'nın Libya'ya "MiG-29" ve "Su-27" uçaklarını sevk ettiğine ilişkin kanıtlar sunan AFRICOM, bu kez Rus uçaklarının Libya'da harekat icra ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya koydu.

AFRICOM, paylaştığı ilk uydu fotoğrafında, NATO tarafından "Spoon Rest" (Kaşıklık) olarak isimlendirilen Rus "P-18 Terek" tipi erken uyarı radarlarının El Cufra Hava Üssüne konuşlandırıldığını kaydetti.

Komutanlık, Moskova'nın bu radarları genellikle harekat icra ettiği ülkelere sevk ettiğini belirtti.

"SİVİLLERE YÖNELİK POTANSİYEL RİSKLERİ ARTIRDI"

İkinci uydu fotoğrafının, Rus uçakları El Cufra Hava Üssünden kalkış yaptığı sırada görüntülediğini aktaran AFRICOM, Libya'nın Sirte kentine yakın bölgelerde Rus "MiG-29" uçaklarının uçtuğunu da tespit ettiklerini bildirdi.

AFRICOM tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın insanlı silahlı uçakları, Libya'ya sevk etmiş olması mevcut çatışmanın doğasını değiştirdi ve Libyalılara özellikle de masum sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Afrika'daki "bir numaralı silah tüccarı" olarak kıtadaki çatışmalardan ve istikrarsızlıktan faydalandığı belirtilen açıklamada, "Rus hükümeti Wagner gibi özel güvenlik şirketlerinin desteği ile Afrika'daki 16 ülkede aktif." bilgisine yer verildi.

AFRICOM'DAN NATO'YA "RUSYA" UYARISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRICOM Harekat Direktörü Tuğgeneral Bradford Gering, "Rusya, NATO'nun güney kanadında stratejik bir tutunma noktası kurmaya çalışıyor ve bunu da masum Libyalıların hayatları pahasına yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, bu uçakları deneyimsiz paralı askerlere kullandırdığına ilişkin bir kaygı söz konusu olduğunu vurgulayan Gering, "Bu doğru ise ve bunlar tarafından bombalama yapılırsa, masum Libyalıların hayatları tehlikededir." ifadesini kullandı.