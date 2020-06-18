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18.06.2020 - 16:30 | | AA

Son dakika... ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı!

Gelen bir son dakika haberine göre, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınladı.

Son dakika... ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı!

Daha önce Rusya'nın Libya'ya "MiG-29" ve "Su-27" uçaklarını sevk  ettiğine ilişkin kanıtlar sunan AFRICOM, bu kez Rus uçaklarının Libya'da harekat icra ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya koydu.

AFRICOM, paylaştığı ilk uydu fotoğrafında, NATO tarafından "Spoon  Rest" (Kaşıklık) olarak isimlendirilen Rus "P-18 Terek" tipi erken uyarı  radarlarının El Cufra Hava Üssüne konuşlandırıldığını kaydetti.

Komutanlık, Moskova'nın bu radarları genellikle harekat icra ettiği ülkelere sevk ettiğini belirtti.

"SİVİLLERE YÖNELİK POTANSİYEL RİSKLERİ ARTIRDI"

İkinci uydu fotoğrafının, Rus uçakları El Cufra Hava Üssünden kalkış  yaptığı sırada görüntülediğini aktaran AFRICOM, Libya'nın Sirte kentine yakın  bölgelerde Rus "MiG-29" uçaklarının uçtuğunu da tespit ettiklerini bildirdi.

AFRICOM tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın insanlı silahlı  uçakları, Libya'ya sevk etmiş olması mevcut çatışmanın doğasını değiştirdi ve  Libyalılara özellikle de masum sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı."  ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Afrika'daki "bir numaralı silah tüccarı" olarak kıtadaki  çatışmalardan ve istikrarsızlıktan faydalandığı belirtilen açıklamada, "Rus  hükümeti Wagner gibi  özel güvenlik şirketlerinin desteği ile Afrika'daki 16  ülkede aktif." bilgisine yer verildi.

AFRICOM'DAN NATO'YA "RUSYA" UYARISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRICOM Harekat Direktörü  Tuğgeneral Bradford Gering, "Rusya, NATO'nun güney kanadında stratejik bir  tutunma noktası kurmaya çalışıyor ve bunu da masum Libyalıların hayatları  pahasına yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, bu uçakları deneyimsiz paralı askerlere kullandırdığına  ilişkin bir kaygı söz konusu olduğunu vurgulayan Gering, "Bu doğru ise ve bunlar  tarafından bombalama yapılırsa, masum Libyalıların hayatları tehlikededir."  ifadesini kullandı.

 

 

 

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