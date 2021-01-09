Son dakika... ABD'de yeni mutasyon ihtimali!

Beyaz Saray COVID Görev Gücü, koronavirüsün olası bir yeni varyantının ABD'de yayılabiliyor olabileceği konusunda uyardı.

Farklı mutasyon çeşitleri dünyanın dört bir yanında yayılan virüsün şu ana kadar en tehlikeli varyantları İngiltere ve Güney Afrika'da görüldü.