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09.01.2021 - 00:14 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'de yeni mutasyon ihtimali!

Beyaz Saray, ABD'de yayıldığı düşünülen yeni bir koronavirüs mutasyonu konusunda uyardı.

Son dakika... ABD'de yeni mutasyon ihtimali!

Beyaz Saray COVID Görev Gücü, koronavirüsün olası bir yeni varyantının ABD'de yayılabiliyor olabileceği konusunda uyardı. 

Farklı mutasyon çeşitleri dünyanın dört bir yanında yayılan virüsün şu ana kadar en tehlikeli varyantları İngiltere ve Güney Afrika'da görüldü.

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Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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