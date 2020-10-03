Son dakika: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak detayı...

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşını anbean canlı blogla aktarıyoruz.

12.00 Dağlık Karabağ cephesinde bir grup Ermeni askeri esir alındı. Teslim olan Ermenistan askerlerinin beyaz bayrak salladığı dikkat çekti.

08.55 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

08.00 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalar ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

07.05 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, 27 Eylül’den 2 Ekim’e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.