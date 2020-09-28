Son dakika… Azerbaycan’dan flaş açıklama: Ağır kayıplar verdiler

Azerbaycan- Ermenistan hattında son dakika gelişmesi yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cepe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu. Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLÜDÜRÜLDÜ

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

ERMENİ BİRLİKLERİNE AİT 12 OSA UÇAKSAVAR FÜZE İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamarında şu ifadelere yer verdi: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdi. Personelimiz ve tank birimlerimiz, füze ve topçu birlikleri, cephe uçakları ve insansız hava araçlarının desteğiyle, cephede ve savunma derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni kuvveti, askeri tesis ve askeri teçhizatı tespit edip imha etmektedir. Sahadan edinilen bilgilere göre, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemi farklı yönlerde imha edildi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopteri Tatar yönünde düşürüldü, mürettebat yaşıyor.

Birliklerimizin hızlı karşı saldırısı devam ediyor."

Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

Azerbaycan Ordusu tarafaından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:

Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu

Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu

Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu

Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu

Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu

Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu

Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu

Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu

Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu

Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu

Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu

Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu

Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu

Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu

Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu

Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu

'SIKI YÖNETİM UYGULAMASINA GİRİLİYOR'

Ermenistan'ın saldırısının ardından Azerbaycan, bazı şehir ve bölgelerde sıkıyönetim kararı aldı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 00.00 itibariyle 21 ilçede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Ermenistan'ın düzenlediği saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan'da savaş hali ilan edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından sıkı denetim kararnamesi yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik silahlı saldırılar ve düzenli askeri provokasyonlar nedeniyle bugün saat 00.00'da ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Sıkıyönetim ilanına ilişkin kararname uyarınca, sıkıyönetimi sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti "Sıkıyönetim Hakkında" Kanununda öngörülen tedbirler 00.00'dan itibaren uygulanmaktadır. Kararnameye göre Bakü, Gence, Sumgayıt, Yevlakh, Mingaçevir, Naftalan, Abşeron, Cabrayil, Fuzuli, Ağcabadi, Beylağan, Ağdam, Berde, Tatar, Goranboy, Göygöl, Taşkaşan, Kadabay, Tovuz, Şamkir, Gazakh bölgelerinde sıkıyönetim sırasında. 21: 00-06: 00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Kişilerin özel izin ve kimlik belgeleri olmaksızın sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde bulunması yasaktır"

'Tüm pozisyonları kaybettik'

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var." dedi.

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var.Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye'de var" diye konuştu.