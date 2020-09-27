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27.09.2020 - 18:20 |

Son dakika... Ermeni hedefleri havadan böyle vuruldu!

Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephe hattından yeni görüntüler paylaştı.

Son dakika... Azerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı
Son dakika... Azerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı
Son dakika... Azerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın web sitesinden paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma anı görülüyor. 

Sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Son dakika... Ermeni hedefleri havadan böyle vuruldu

Yakınlarının saldırdığı ambulansla hastaneye ulaştırılan yaralı öldü!Bingöl’de bir mezrada attan düşen genç için gönderilen ambulansa yaralı yakınları saldırdı. Camları kırılan ambulansla hastaneye ulaştırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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