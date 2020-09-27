27.09.2020 - 18:20 |
Son dakika... Ermeni hedefleri havadan böyle vuruldu!
Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephe hattından yeni görüntüler paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın web sitesinden paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma anı görülüyor.
Sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
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