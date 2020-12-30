Son dakika... Bakanlar uçaktan inerken havalimanı patladı!

Yıllardır çalkantının dinmediği Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de, bugün dünyayı şoka uğratan bir patlama gerçekleşti.

Yeni hükümet üyelerini taşıyan uçak, öğle saatlerinde başkentteki Aden Havalimanı'na iniş yaptı. Bakanlar uçağın merdiveninde göründüğü sırada ise, havalimanında peş peşe patlamalar oldu.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var ancak henüz doğrulanmış değil.





Patlama sonrası yayınlanan ilk fotoğraflarda çok sayıda can kaybının olduğu göze çarpıyor. En az 5 can kaybı ve onlarca yaralı olduğunu bildiren Reuters haber ajansı, aralarında Başbakan Muin Abdulmelik'in de bulunduğu kabine üyelerinin inişi sırasında silah seslerinin de duyulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan medyasına konuşan görgü tanıkları ise, kabine üyelerinin güvenli bir yere götürüldüğünü söylüyor.

Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve müttefiklerinin desteklediği merkezi güçler yıllardır savaşıyor.

Yeni hükümet Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 18 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin de onayıyla kurulmuştu. Hafta sonu Riyad'da Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin önünde yemin eden kabine üyeleri, bugün başkent Aden'e dönüyordu.