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28.02.2020 - 22:03 | | AA

Son dakika | BM'den flaş İdlib açıklaması: En endişe verici anlardan biri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu belirterek, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var." dedi.

Son dakika | BM'den flaş İdlib açıklaması: En endişe verici anlardan biri

 

Guterres, BM binasında, İdlib'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgede özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu dile getiren Guterres, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var." ifadesini kullandı.

Guterres, çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Son 3 ay içinde yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçtı. Okullara ve tıbbi tesislere hava saldırıları devam etti. Yerlerinden edilmiş ailelerin sığınak aradığı kamplar ve diğer yerler, bombardımana uğradı. Çatışma alanları genişleyip ilerledikçe daha yoğun nüfuslu bölgelere ulaşıldı."

"Gerginlikten geri adım atın"

Durum tamamen kontrolden çıkmadan acil olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "İlgili kişilerle olan tüm temaslarımda, tek basit bir mesajım oldu; gerginlikten geri adım atın." dedi.

Guterres, Suriye'de 10. yılına girecek çatışmaların yıkım ve sefaletten başka bir şey getirmediğini vurguladı, tek çözümün diplomasiye şans verilerek BM yoluyla siyasi sürece devam edilmesi olduğunu kaydetti.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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