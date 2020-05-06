Son dakika: Canlı blog | Corona virüste son durum! Dünyada neler oluyor?

Tüm dünyadan corona virüs haberlerini sizler için aktarıyoruz.

19.10: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi.



19.06: İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 29 bin 684'e yükseldi.



19.05: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 260 bini aştı.

18.55: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a yükseldi. Bahreyn ve Libya'da da vaka sayıları arttı.



18.29: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 2 bin 507'ye çıktı.



18.27: Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan dünyadaki 1 milyar engelli kişiye virüsle mücadelede ve tedavide eşit şartlar sunulması çağrısında bulundu.

18.18: Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralıkta Pekin Büyükelçisi Laurent Bili tarafından uyarılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ciddiye almadığı ileri sürüldü.

17.55: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü Bangladeş'te son 24 saatte 790 yeni vaka tespit edildi.

Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, son 1 günde görülen 790 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 11 bin 719'a yükseldi.

17.35: ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün bir süre daha dağıtılmayacağını ancak ekipte bazı değişiklikler yapılabileceğini açıkladı.