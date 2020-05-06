Son dakika: Canlı blog | Corona virüste son durum! Dünyada neler oluyor?
Dünyadan corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de başlayıp tüm dünyada etkisini gösteren corona virüste neler yaşanıyor? Gelişmeleri aktarıyoruz.
Tüm dünyadan corona virüs haberlerini sizler için aktarıyoruz.
19.10: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi.
19.06: İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 29 bin 684'e yükseldi.
19.05: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 260 bini aştı.
18.55: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a yükseldi. Bahreyn ve Libya'da da vaka sayıları arttı.
18.29: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 2 bin 507'ye çıktı.
18.27: Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan dünyadaki 1 milyar engelli kişiye virüsle mücadelede ve tedavide eşit şartlar sunulması çağrısında bulundu.
18.18: Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralıkta Pekin Büyükelçisi Laurent Bili tarafından uyarılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ciddiye almadığı ileri sürüldü.
17.55: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü Bangladeş'te son 24 saatte 790 yeni vaka tespit edildi.
Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, son 1 günde görülen 790 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 11 bin 719'a yükseldi.
17.35: ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün bir süre daha dağıtılmayacağını ancak ekipte bazı değişiklikler yapılabileceğini açıkladı.