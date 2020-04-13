Son dakika... Canlı blog | Corona virüste yaşanan son gelişmeler! Aşı denemesinde ikinci aşamaya geçtiler

Corona virüse dair yaşanan tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz.



19.26: New York'ta yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

19.11: Son 24 saatte Moldova'da 50, Azerbaycan'da 50, Özbekistan'da 38 yeni vaka görüldü.



19.10: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi

18.39: Yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 6 kişi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı Suudi Arabistan'da 4 bin 934'e, Katar'da 3 bin 231'e, Bahreyn'de 1299'a yükseldi.



17.58: Afrika Birliği (AfB), yeni tip corona virüs salgınında kıtanın çıkarlarını korumak için 4 özel elçi atadı.

17.52: Çin'de yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen bir aşının klinik denemelerinde ikinci aşmaya geçildiği bildirildi.



China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsünden araştırmacılar tarafından geliştirilen aşının ikinci aşama klinik denemelerine, perşembe günü salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde başlandı.









Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinde yürütülen ikinci aşama denemelere, en yaşlısı 84 yaşındaki sağlıklı 500 gönüllü katıldı.

Aşının güvenliğinin dar bir denek grubu üzerinde test edildiği ilk aşamanın ardından, ikinci aşamada, aşının geniş bir denek grubu üzerinde test edilmesi amaçlanıyor.

Aşının klinik denemelerine 17 Mart'ta onay verilmiş, ilk aşama mart ayında tamamlanmıştı. İkinci aşamanın başarılı olması halinde aşı üçüncü aşamada 1000'i aşkın denek üzerinde test edilecek. Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir "alt birim" aşı olduğu, koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği belirtiliyor.

17.28: Etiyopya'da, yeni tip coronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında, kapı kapı dolaşarak sağlık taraması yapılıyor.