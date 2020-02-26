Son dakika... Canlı Blog: Koronavirüsün önüne geçilemiyor

Brezilya'da koronavirüsün görülmesiyle Antarktika dışında yeryüzündeki tüm kıtalara yayılan koronavirüs, durdurulamıyor. Gün boyunca gelişmeleri anbean canlı blog sayfamızda aktarıyor olacağız.

12.30 : İran'da koronavirüsten ölü sayısı 19'a çıktı, 44 kişide daha hastalığa rastlandı.

12.25 : Kuveyt'te virüs salgını yayılıyor, altı yeni vakanın daha belirlenmesiyle ülkedeki koronavirüslü hasta sayısı 18'e çıktı.

11.20 : Hong Kong yönetimi, 532'si koronavirüsün merkez üssü Wuhan şehrinden olmak üzere Hubei eyaletinde yardıma ihtiyacı olan yaklaşık 3 bin Hong Kong'luyla temasa geçildiğini açıkladı. Söz konusu kişiler, 28 Şubat'tan itibaren Hong Kong'a dönebilecek.

11.15 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Koronavirüs düşmanlarımız tarafından ülkemizin ekonomisini kapatmak için bir silaha dönüşmemeli.

11.10 : Moğolistan 3 Mart'a kadar başkent Ulan Batur'a diğer şehirlerden seyahat etmeyi sınırladı. Ülke ayrıca Japonya'dan gelen tüm uçuşları askıya aldı.

11.05 : 1 Şubat'tan itibaren Çin'e tüm uçuşlarını durduran Mısır Havayolları, yeniden seferlerine başlıyor.

11.00 : Çin'den sonra en fazla hastanın görüldüğü Güney Kore'de salgın yayılıyor. Seul yönetimi, 115 kişinin daha koronavirüs kaptığını duyurdu. Ülkede halihazırda Covid-19 taşıyan 1261 hasta var.

09.25 : Bahreyn'de koronavirüs vakaları tırmanıyor. Üç hastada daha virüse rastlandı, toplam vaka 26.

09.05 : Kazakistan İran'la tüm uçuşları askıya aldı. Uygulama 1 Mart'tan itibaren başlıyor.





08.50 : Filipinler Güney Kore'nin Gyeongsang eyaletinden ülkeye gelen yolcuları kabul etmeme kararı aldı.

07.50 : Güney Asya ülkesi Tayland'da üç yeni vakanın daha görülmesiyle koronavirüse yakalanmış hasta sayısı 40 oldu.

05.10 : Güney Kore'deki bir Amerikan askerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

04.40 : Çin 52 hastanın daha hayatını kaybettiğini duyurdu, ana karada can kaybı 2 bin 715'e çıktı. Özerk şehir Hong Kong'da şimdiye kadar iki hasta yaşamını yitirdi.

406 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle yine ana karada vaka sayısı 78 bin 64'e ulaştı.





00.05 : ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede vaka sayısının artabileceğini, sağlık çalışanları için 300 milyon maskeye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Salgının endişe verici boyuta ulaştığını belirten Bakan Azar, Kongre üyelerinden koronavirüsle savaş için 2 milyar 500 milyon dolarlık fonu onaylamasını talep etti.

Amerikan Sağlık Bakanı'nın kurduğu en kritik cümle, "ABD'yi sızdırmaz bir şekilde bir virüse karşı kapatamayız ve bu konuda gerçekçi olmalıyız" ifadesiydi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, Amerikalılar’ı Corona virüsünün kendi toplumlarında da yayılmasına hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Daha önce virüsün ABD’ye girmesinin engellenmesine ve bireysel karantinaya odaklanan CDC bu açıklamayla, yaklaşımını da değiştirmiş oldu.

CDC Ulusal Aşılama ve Solunum Yolu Hastalıkları Merkezi Başkanı Doktor Nancy Messonier, meselenin artık olasılığı aştığını belirterek "Soru artık eğer yayılırsa değil yayıldığında ne olacağı" dedi.

Salgının ABD'de ne kadar ciddi olacağının bilinmediğini ancak gündelik hayatı büyük sıkıntıya sokacağını vurgulayan Messonier, "Amerikan halkından bu salgının kötü olabileceğini hazırlıklı olmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.