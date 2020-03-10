Son dakika... Çavuşoğlu'ndan Rus medyasına tepki: Saygısızlık

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Brüksel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında gerçekleşen göçmen zirvesine değinen Çavuşoğlu, toplantının yapıcı ve olumlu geçtiğini söyledi.

AB ilişkilerin de masaya yatırıldığını belirten Dışişleri Bakanı, "Bugüne kadar AB'nin verilen sözlerini tutmadığı açık. AB bize 6 milyar dolar söz verdi, şimdiye kadar 2,2 milyar dolar gönderildi" dedi.

Türkiye ve AB arasında diyalog bakımından yeni bir faza geçildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var, Avrupa Birliği'ne yalvarır bir ülke konumuna hiçbir zaman düşmedik. AB'nin Türkiye'ye dürüst davranması gerekir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya güvenli bölge önerisini anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Brüksel'de yapıcı bir toplantı gerçekleşti. Kurulacak komisyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülecek. Siyasi ve teknik görüşmeler devam edecek. Bir yol haritası hazırlanacak. 26 Mart'a kadar yol haritası konusunda çalışacağız.

18 Mart mutabakatının güncellenmesi ve yeni şartlar altında neler yapılabilir, bunlar değerlendirilecek. Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız. Yeni AB yönetimi, Türkiye'nin yükünün farkında. Kapıları açınca, Türkiye'nin yükünü anlamaya başladılar.

Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor. Fasıl açılmasının engellenmesi siyasi sebepler, Rum yönetimi bloke etti. Biz fasılların hepsini açmaya hazırız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, geçen hafta Moskova'da Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı da soruldu. Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözümün temel şartı, sahadaki çatışmaların durmasıdır. Bu ateşkes Suriyeli kardeşlerimiz için yapıldı. M-4 yoluna herhangi bir saldırı olmayacak, yolun kuzeyini biz güneyini Ruslar denetleyecek. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ateşkesin dün basit bir silahla ihlal edildiği bilgisini veren Çavuşoğlu, "Rusya rejimi sert bir şekilde uyardı. Rejim ateşkese uymazsa, askerimiz gerekeni yapar" dedi.

Sınıra Patriot konuşlandırılmasına Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin engel olmadığını belirten Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

"ABD ve NATO'dan taleplerimiz oldu. Yerine getirmediler. NATO Genel Sekreteri konunun üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak uygulamayı görmemiz gerekiyor. Füze savunma sisteminin ABD'den gelmesi gerekmiyor, diğer NATO üyelerinin ellerinde de Patriot ve diğer sistemler var. Garanti verilirse Patriot alabiliriz."

Rusya'daki zirveden gelen görüntüleri de değerlendiren Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi'de her seferinde kapıda karşıladığını, her seferinde aracına kadar uğurladığını hatırlattı: "Rus medyasının yaptığı şey saygısızlıktır. Ortada bir protokol var, buluşma noktası var. İki lider farklı noktalardan geliyor. Cumhurbaşkanımız 30 saniye beklediyse Putin de 30 saniye bekledi."