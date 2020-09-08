MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Türkiye resmen ilan etti! 'Yunanistan psikolojik üstünlüğü kaybetti'
ABONE OL
08.09.2020 - 14:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye resmen ilan etti! 'Yunanistan psikolojik üstünlüğü kaybetti'

Ankara'da kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı, "Yunanistan diyalogdan yana değil. Avrupa ülkeleri de artık çok sıkıldı" dedi.

Son dakika... Türkiye resmen ilan etti! 'Yunanistan psikolojik üstünlüğü kaybetti'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara'da ağırladığı Kongolu mevkidaşı Jean-Claude Gakosso ile kameraların karşısına geçti.

Çavuşoğlu, basın toplantısında "Yunanistan diyalogdan yana değil. Avrupa ülkeleri de artık çok sıkıldı. Yunanistan psikolojik üstünlüğü kaybetti" dedi.

Türkiye'nin tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını belirten Dışişleri Bakanı, Atina yönetiminin dürüst davranmadığını söyleyip ekledi: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var."

"Bugün DHKP-C, PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyeleri Atina sokaklarında serbestçe dolaşıyor" diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'dan hukuk kurallarını uygulamasını istedi. 

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!İstanbul'a gelen çok sayıda turistin, corona virüs önlemleri arasındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Mavi kategorideki terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! Mavi kategorideki terörist yakalandı

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

2020 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk Sınavı soruları yayınlandı mı?

2020 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk Sınavı soruları yayınlandı mı?

Sıradaki Haber