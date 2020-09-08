Son dakika... Türkiye resmen ilan etti! 'Yunanistan psikolojik üstünlüğü kaybetti'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara'da ağırladığı Kongolu mevkidaşı Jean-Claude Gakosso ile kameraların karşısına geçti.

Çavuşoğlu, basın toplantısında "Yunanistan diyalogdan yana değil. Avrupa ülkeleri de artık çok sıkıldı. Yunanistan psikolojik üstünlüğü kaybetti" dedi.

Türkiye'nin tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını belirten Dışişleri Bakanı, Atina yönetiminin dürüst davranmadığını söyleyip ekledi: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var."

"Bugün DHKP-C, PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyeleri Atina sokaklarında serbestçe dolaşıyor" diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'dan hukuk kurallarını uygulamasını istedi.