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29.05.2020 - 14:41 | | AA

Son dakika... Çin, ABD'nin ara buluculuk teklifini reddetti

Bir son dakika haberine göre, Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve Hindistan arasında ara buluculuk teklifini reddetti.

Son dakika... Çin, ABD'nin ara buluculuk teklifini reddetti

Hint basınındaki habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ve Hindistan'ın aralarındaki konuları diyalog ve müzakere yoluyla çözebilecekleri belirtilerek, Trump'ın ara buluculuk teklifinin reddedildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Yeni Delhi arasında ara buluculuk yapmayı önerdiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın Çin sınırındaki Sikkim eyaletinde, iki ülke askerleri arasında çıkan arbedede iki taraftan da bazı askerler yaralanmıştı. Eyaletin kuzeyindeki Naku La bölgesinde yaklaşık 150 Hindistan ve Çin askeri arasında arbede yaşanmıştı.

Hindistan ile Çin askerlerinin ay başında sınırın farklı bölgelerindeki arbedelerinin ardından her iki ülkenin de sınır bölgelerine ek güvenlik gücü konuşlandırması ve savunma amacıyla tahkimatlar yapmasıyla bölgedeki hareketlilik yükselmişti.

 

Camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındıCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor.
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