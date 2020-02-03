Son dakika... Çin'de panik büyüyor! Acil maske, koruyucu kıyafet ve...

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den acil ihtiyaçların sıralandığı bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, acil maske, koruyucu kıyafet ve gözlük ihtiyacı olduğunu duyurdu. Resmi açıklamaya göre, 1.4 milyar insanın yaşadığı ülkede her gün 20 milyon maske üretilse de bu halihazırdaki panik yüzünden ihtiyacı karşılamıyor.

Basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, birçok ülkenin Çin’in salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri takdir ettiği ve desteklediğini belirtti.

ABD’nin Çin’e karşı önlemlerine ilişkin ise Hua, "Aynı zamanda bazı ülkeler, özellikle de ABD, Çin’deki salgına yönelik aşırı tepki gösterdi ve Dünya Sağlık Örgütünün önerilerine uymayan aşırı önlemler aldı." ifadelerini kullandı.

Geçen 14 günde Çin'i ziyaret edenlerin ABD'ye girişinin yasaklanmasının rasyonel ve hukuki olmadığını söyleyen Hua, "Umuyoruz ki ilgili ülkeler mantıklı, soğukkanlı ve bilimsel kararlar vererek, tepki gösterir." diye konuştu.

Hua, ülkesinin açık, şeffaf ve sorumlu tutumunu sürdüreceğini, DSÖ ve uluslararası toplumla iş birliğini güçlendireceğini belirterek, "Bir an önce bu savaşı (salgınla mücadele) kazanmak için inancımız da kabiliyetimiz de var." ifadelerini kullandı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2019-nCoV'nin ABD'de 6 kişide tespit edilmesinin ardından ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan edildiğini duyurmuş, son 14 günde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini ve yeni tip koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

ABD ayrıca salgın sonrasında Vuhan'da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülkede 2019-nCoV salgını dolayısıyla 361 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 205 kişinin de virüsten etkilendiği ifade edilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.